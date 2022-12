Dona de bar é assassinada a tiros dentro do estabelecimento em Piripiri

Uma mulher identificada como Marlene Sousa foi assassinada na noite desta sexta-feira (09) no município de Piripiri (distante 165 km de Teresina). Ela era proprietária de um bar e estava dentro do estabelecimento quando foi alvejada por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu por volta das 20h no bairro Paciência.



Segundo a Polícia Militar, a mulher estava dentro do bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta. A dupla parou em frente ao estabelecimento e efetuou os disparos contra a vítima, que morreu no local.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Após a execução, os criminosos fugiram em direção ignorada. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para recolher o corpo e a Polícia Civil foi acionada para apurar as informações e investigar o caso.



A morte de Marlene Sousa já é a 31ª com característica de execução somente este ano no município de Piripiri.



