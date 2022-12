Elmano Férrer visita obra de interseção da BR 343, em Piripiri

O senador Elmano Férrer acompanhou nesse sábado (10/12) o andamento da obra de interseção da BR 343, no município de Piripiri, no Norte do Piauí, e anunciou que mais de 50% da terraplanagem da construção executada pelo Departamento de Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) já está concluída.

O projeto prevê a construção de um acesso mais seguro entre o Centro da cidade e o bairro Petecão, em uma região que, nos últimos anos, vem registrando um elevado número de acidentes, inclusive fatais. Para Elmano Férrer, cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas com a obra.

Foto: Divulgação



“No caso da interseção da BR-343, em Piripiri, queremos garantir uma travessia mais tranquila nesse trecho urbano da rodovia. A obra vai beneficiar, principalmente, as mais de 5 mil pessoas que se deslocam, diariamente, entre o bairro Petecão e o Centro da cidade”, afirmou o parlamentar.

Durante a visita, Elmano Férrer foi acompanhado pelo ex-prefeito Luiz Menezes e do deputado estadual Marden Menezes, além do vereador Domingos Gomes de Carvalho e do superintendente do Dnit no Piauí, Ribamar Bastos.

