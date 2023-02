Em Piripiri, mortes violentas reduzem em 67% e município completa 30 dias sem homicídios

A violência tem reduzido no município de Piripiri nos últimos 30 dias. De acordo com levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), entre os dias 2 de janeiro e 3 de fevereiro de 2023, a cidade apresentou uma redução de 67% no número de mortes violentas.

De acordo com o relatório, o número de homicídios registrados em janeiro de 2022 foi de três mortes violentas intencionais (MVIs), já neste ano de 2023, no mesmo período, foi registrado um caso. “No início de janeiro, recebemos a missão de pacificar a região de Piripiri. Hoje estamos com mais de 30 dias sem homicídios, apenas com registros de outros crimes sem maior potencial ofensivo. Vamos continuar mantendo as equipes de policiamento ostensivo e investigativo na cidade”, detalhou o superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Mateus Zanatta.

(Foto: Divulgação/Polícia Civil do Piauí)

O número dos crimes de roubo e furto teve uma queda de 50% em Piripiri. No ano passado, foram contabilizados 26 crimes dessa natureza contra 13 registros em janeiro deste ano. Ainda segundo os dados, foram cumpridos mais de 20 mandados de busca e apreensão; 19 mandados de prisão; 56 motos e 9 veículos abordados; e 220 pessoas foram abordadas.

“Essa foi a nossa primeira ação concentrada e os resultados nos mostra que o trabalho foi muito positivo na região. O nosso próximo passo é expandir a operação para todo o Piauí”, declarou o secretário de Estado da Segurança, Chico Lucas.

A operação foi realizada por policiais da Força Estadual de Segurança Pública, Polícia Civil e Polícia Militar.

