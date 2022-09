Um jovem de aproximadamente 19 anos, identificado apenas como ”Wesley”, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (24), na praça Nelson Carneiro no bairro Estação em Piripiri. São informações do site: mais piripiri.

De acordo com informações o rapaz foi perseguido pelos executores em uma moto, ao ser atingido, foi alvejado com vários tiros no rosto e morreu no local.

A polícia segue em diligências para capturar os acusados de cometer mais este crime com características de execução na cidade.

Foto: Mais piripiri/Executado em praça de Piripiri, jovem foi morto com vários tiros no rosto

