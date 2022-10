Homem é assassinado no interior do Piauí

No interior do estado Piauí, município de Piripiri, localizado na regiao norte, mais um homicídio registrado no município que fica localizado aà 164 Km, de Teresina-PI. O crime ocorreu na invasão Esperança Garcia, na noite desta terça-feira, dia 25.

Segundo informações de populares ouviram diversos disparos, minutos após, viram o corpo do rapaz caído no chão, o mesmo já estava sem vida.



A vítima foi identificada como Luquinhas, também conhecido como Grilo.





Foto: Moisés