Homem é executado no norte do Piauí

Mais um crime de assassinato foi registrado em Piripiri, norte do estado do Piauí, à 165 km de Teresina, na tarde dessa terça feira 06/09, na Rua Padre Domingos, no centro da cidade.

A vítima, de aproximadamente 35 anos e identificado por Rubinho, foi abordado e alvejado por disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. O mesmo era morador da Avenida Tomaz Rebelo, próximo ao Senhor Duesdete Gago.

A Polícia Militar se fez presente no local, para tomar as primeiras providências, no anseio de se chegar aos responsáveis pelo crime.

