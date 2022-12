Jovem de 23 anos é executado com quatro tiros em Piripiri

Um jovem identificado como Francisco Henrique de Oliveira, de 23 anos, foi executado na noite deste domingo (18), no município de Piripiri. O crime ocorreu por volta das 20h na Rua Dr. Pádua Resende, bairro Caixa D'água.



(Foto: Reprodução/Piripiri Repórter)

De acordo com as informações, os autores do crime estavam em uma motocicleta modelo Bros, cor preta, e efetuaram quatro disparos contra Francisco Henrique, todos na região da cabeça. O jovem morreu no local e os criminosos fugiram em seguida com destino ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Perícia Criminal. A Polícia Civil também foi até o local do crime e irá fazer as investigações. Com essa morte, a cidade de Piripiri já registrou o 33º homicídio somente este ano.

