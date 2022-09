Mais um assassinato é registrado no município de Piripiri,norte do Piauí

No início da manhã desta quinta-feira (29/09), mais um homicídio foi registrado na cidade de Piripiri. São informações do site: Diario de Piripiri.

Segundo informações a vítima foi idêntica da como Edvaldo de Carvalho Lima, conhecido popularmente como Bizun.

O crime aconteceu no bairro Vista Alegre, onde cerca de três tiros foram ouvidos por populares, que pouco tempo depois encontraram o corpo de Bizun, caído, sem vida.

A Polícia Militar por meio da Força Tática, juntamente com a Polícia Civil estiveram no local, e tomaram as medidas cabíveis. O(s) assassino(s), evadiram-se do local. A polícia segue investigando o caso.





