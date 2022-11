Mais um homicídio é registrado na madrugada deste domingo no interior do Piauí

Um homicídio registrado na madrugada deste domingo (13) em Piripiri. Uma mulher foi executada com vários tiros. São informações do site piripirirepórter.com

A vítima foi identificada como Lalá, do bairro Floresta. Ela estava chegando em um "fluxo" que ocorria no condomínio Europa, uma construção murada perto da rotatória do Engancho.

Segundo a informações, eram quatro homens em duas motos. Um homem também foi atingido com um tiro no braço.





