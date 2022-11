Morre a vocalista Aristela Vasconcelos, vítima de acidente automobilístico

Na madrugada deste domingo 06, foi registrado um grave acidente na BR-222, nas proximidades da PI que da acesso ao município de Domingos Mourão.

As vítimas foram identificadas como Aristela Vasconcelos, vocalista muito conhecida em toda a região e Eduardo Isaías que estava em sua companhia.

Aristela e Isaías estavam retornando de um evento na localidade Piçarra, zona rural de Brasileira, no retorno o veículo em que estavam derrapou na pista, que estava bastante molhada com as fortes chuvas que caíram na região, quando ao perder o controle o veículo invadiu a pista contrária, colidindo com um ônibus da empresa Guanabara que vinha no sentido oposto. Aristela e Isaías tiveram morte imediata.

Aristela Vasconcelos é de uma família de músicos bastante conhecida em Piripiri e região. Diversos amigos e familiares lamentam a morte prematura da cantora que deixa 3 filhos.

O corpo de Aristela será velado na Capela Mortuária em Piripiri.





