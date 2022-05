Passeio Ciclístico e Corrida do Dia do Trabalhador no norte do Piauí

Na manhã deste domingo(01), fazendo parte da programação da 1ª Grande Festa do Trabalhador, foi realizado o passeio ciclístico e a corrida percorrendo ruas e avenidas de Piripiri.

O evento realizado pela Prefeitura de Piripiri, por meio da SESAM, SEJUCE e SECOM finaliza com as seguintes atrações na Avenida Raimundo Holanda: Taty Girl, Milene Oliveira, banda Líbanos, As Comandantes e DJ Lipee.



