Polícia Civil em Piripiri prende mais um homicida, o 6° em apenas 3 semanas

Na data de ontem a Polícia Civil do Piauí, através da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher - DEAM em Piripiri sob comando da Delegada Kamila Martins, com auxílio das equipes do 1° Distrito Policial e 2° Distrito Policial de Piripiri, deu cumprimento a mandado de prisão preventiva de um indivíduo apontado como autor de possível feminicídio ocorrido na região da Invasão Campo das Palmas em Piripiri no mês de junho do corrente ano.

Na ocasião, a vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça dentro da residência do investigado.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva também deu-se cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar em três imóveis da cidade vinculados à mesma investigação. As equipes localizaram drogas, dinheiro e outros o objetos resultando também na autuação em flagrante do mesmo indivíduo alvo do mandado de prisão preventiva e de outro que se encontrava no local pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

A dupla de criminosos foi conduzida ao cárcere no complexo de Delegacias de Piripiri de onde serão recambiados ao sistema prisional do estado ficando à disposição do Poder Judiciário.

Fonte/Foto: Delegado Regional Dr. Jorge Terceiro