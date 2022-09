Policia Civil prende mais um homicida, o 7º em cinco semanas

Na data de ontem, 20/09/2022 (terça-feira), a Polícia Civil do Piauí, através das equipes do 1º e 2º Distritos Policiais de Piripiri/PI, efetuou a prisão de mais um autor de homicídio ocorrido na cidade. O nacional de iniciais D. A. D. C. foi preso na manhã desta terça-feira em uma residência localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, centro da cidade.

O indivíduo alvo do mandado de prisão está envolvido no homicídio ocorrido no final do mês de julho deste ano no Povoado São Luís, zona rural de Piripiri/PI. Em cinco semanas já são contabilizados sete homicidas presos em decorrência dos trabalhos de investigação e operações promovidas pela Polícia Civil no município.

O criminoso será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça aguardando julgamento.

