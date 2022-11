Prefeitura de Piripiri abre inscrições para processo seletivo de professores

Na próxima quarta-feira (30), abrem as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Piripiri que vai selecionar 131 professores para a rede de ensino municipal da cidade. Vale lembrar que as contratações são em caráter temporário pela Secretaria Municipal de Educação de Piripiri. Os profissionais selecionados irão lecionar na Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais A remuneração é de R$ 1.933,73.



Confira aqui o edital

As inscrições são gratuitas e podem ser feita de forma presencial na Praça de Eventos Vice-Prefeito Arimatéia de Castro Sousa, na cidade de Piripiri. Os atendimentos aos candidatos interessados acontecem de 8h às 13h30. Conforme consta no edital, o processo seletivo simplificado consta somente de duas etapas: a inscrição e entrega da documentação e a análise de currículo dos inscritos. Não haverá realização de prova escrita.





Foto ilustrativa: Agência Brasil

A convocação dos candidatos será feita conforme a necessidade e o surgimento de vagas e turmas nos centros e escolas, obedecendo a ordem de classificação. Esta etapa de convocação será de responsabilidade da Secretaria de Educação de Piripiri e ocorrerá por meio de publicação no Diário Oficial do Município e de lista afixada no mural da Secretaria.

O edital do processo seletivo simplificado prevê ainda a reserva de 5% das vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Vale lembrar que o candidato habilitado para um determinado curso poderá ser lotado para ministrar disciplinas de outros cursos desde que em áreas afins.

As inscrições encerram na quinta-feira (01) e a etapa de análise curricular dos inscritos já inicia na semana que vem, a partir do dia 05 de dezembro. O edital prevê que o resultado preliminar do processo seletivo simplificado seja publicado no dia 12 de dezembro no Diário Oficial dos Municípios. O resultado final e homologação do seletivo após a análise dos recursos serão divulgados no dia 20 de dezembro e o início da convocação dos aprovados deve se dar a partir de 30 de janeiro de 2023.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no