Prefeitura de Piripiri realiza ato de conscientização contra poluição sonora

A Prefeitura Municipal de Piripiri, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SEMAD), realizou nessa quarta-feira, 09 de março, a destruição de dezenas de escapamentos irregulares de motocicletas, apreendidas em blitzen realizadas pela Polícia Militar e SUTRAN, e que são responsáveis pela poluição sonora nas ruas da cidade. A ação aconteceu à frente do Palácio do Povo de Pery Pery e serviu para mostrar que os objetos só incomodam e agridem o meio ambiente e ferem o código de postura do Trânsito.

“Unimos aqui a Prefeitura, SEMAD, SUTRAN, PM e Promotoria para mostrar que temos que demolir esses canos de descarga apreendidos pela PM E SUTRAN durante as blitzen. É uma ação importante e vamos continuar com esse trabalho. Serve de alerta para regularizar os veículos”, disse Sony Anderson, superintendente da SEMAD.Pode ser uma imagem de 2 pessoas e ao ar livre

Major Jairo Oliveira, comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Piripiri disse que os canos foram apreendidos na rotina policial da corporação e que a ordem é dar continuidade a esse trabalho. “Esses canos de descargas que são adulterados por pessoas que gostam de perturbar, é o principal ponto de clamor de nossa sociedade. No período noturno é ainda mais irritante. Não vamos parar de coibir e destruir esses objetos”, disse.

Para Júnior Menezes, assessor da 3ª Promotoria do Estado do Piauí em Piripiri, o momento foi importante. “Um dia simbólico que marca o começo de várias ações que tentam coibir esse barulho. Não vamos parar enquanto isso não diminuir em Piripiri. São muitas reclamações”, afirmou.Pode ser uma imagem de 7 pessoas, pessoas em pé e ao ar livre

Já o superintendente da SUTRAN, Jaime Melo, disse que a ação quer evitar esse tipo de poluição. “Estamos aqui com os órgãos responsáveis e fazendo esse acompanhamento para evitar esse tipo de barulho que agride o código de trânsito”, finalizou.

Com informações: Piripiri capital do mundo