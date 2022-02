SEDUC de Piripiri está com inscrições abertas para o PROVEJA

A Prefeitura Municipal de Piripiri, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) informa que estão abertas as matrículas do Programa de Valorização da Educação de Jovens e Adultos (PROVEJA), até o dia 12 de fevereiro, sábado. As aulas começam dia 14, segunda-feira.

O PROVEJA implementará um conjunto de ações pedagógicas a fim de incentivar estudantes com idade acima de 15 anos e que não concluíram o Ensino Fundamental a retornarem ao ambiente escolar, ampliando o acesso à aprendizagem, inclusão, cidadania e renda, favorecendo a obtenção da escolaridade. Três ações serão desenvolvidas: distribuição de material pedagógico, transporte escolar e bolsa de estudo no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

“O programa vem para valorizar jovens e adultos, estimula jovens, adultos e idosos. Essa semana está sendo de mobilização para essas pessoas que não concluíram o ensino fundamental se matriculem. A Seduc estará oferecendo bolsa de R$ 120 Reais mensal, transporte e material pedagógico em seis escolas, três da zona urbana e três da zona rural. As aulas começam dia 14, das 19 às 22h”, disse a superintendente Meiriam Castro.

Para a professora da escola Paulo Machado e coordenadora Marcília Andrade, do PROVEJA, a procura está acontecendo na escola. “São 800 bolsas escolares e uma ótima oportunidade para quem quer continuar os estudos”, disse a educadora da Seduc.

As escolas urbanas que oferecerão o programa são as seguintes: Paulo Machado, no Bairro São João; Ferreira Neto, no Centro; Valdemar Soares, localizada no Paciência.

Na zona rural, são as seguintes escolas: Antônio Nunes de Souza, do Pé do Morro, Domingos Carvalho, em São Luís e Cândido da Silva, na comunidade Vertentes.

Com inforamações: Piripiri capital do mundo

