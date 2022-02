SEDUC/SESAM tratam de protocolo de prevenção à Covid-19 para retorno de aulas presenciais

A Prefeitura Municipal de Piripiri por meio da Secretaria de Educação do Município (SEDUC) realizou de 15 a 17 de fevereiro, em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal (SESAM), encontro com diretores e coordenadores pedagógicos para tratar do Protocolo de Prevenção ao COVID 19. O momento objetivou orientar os profissionais da educação sobre os procedimentos e medidas restritivas de prevenção e controle que devem ser adotados nas escolas, tendo em vista a redução dos fatores de risco epidemiológicos, sanitários e ocupacionais que potencializam o contágio e a disseminação do COVID 19 e outras síndromes respiratórias.

As orientações foram feitas pelo diretor de Vigilância em Saúde da SESAM, Elionardo Melo. “Hoje, nesse segundo encontro com os coordenadores, o objetivo é de deixar bem claro sobre as obrigações de quando voltar as aulas de forma total e presencial”, explicou.

Para a secretária Tânia Marilda Monteiro, da SEDUC, o alinhamento é fundamental. “Esse alinhamento, essa conversa nesse período em que a Covid ainda existe, as dicas de segurança são muito importantes”, frisou a secretária.

Ao final dos encontros, diretores e coordenadores pedagógicos receberam da SEDUC, kits de material pedagógico que contribuíram para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas nas escolas.

