Carro invade playground e mata bebê dentro de condomínio de luxo em Timon

Um bebê de apenas um ano e oito meses foi atropelado, na noite desta segunda-feira (23), enquanto brincava em um playground dentro de um condomínio de luxo na cidade de Timon (MA). A vítima identificada como Álvaro Leal Santana Campelo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Foto: Reprodução

Segundo informações do 11º Batalhão da Polícia Militar, uma mulher não identificada conduzia um veículo Fiat Toro e, ao estacionar próximo à área de lazer do condomínio, perdeu o controle do carro e invadiu o playground onde várias crianças brincavam.

De acordo com informações de vizinhos da família, mas que não foram confirmadas pela polícia, outras duas crianças teriam ficado feridas no acidente e foram atendidas pelo SAMU. A mãe da vítima fatal também sofreu uma fratura na mão e foi socorrida.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Os procedimentos de primeiros socorros foram realizados pelo SAMU e pela equipe do Corpo de Bombeiros.



As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Polícia Civil de Timon.









É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no