Entregador é morto a tiros ao reagir a assalto na cidade de Timon

Um homem identificado apenas como Antônio Filho, de 40 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (04), no bairro Júlia Almeida, na cidade de Timon (MA). A vítima estava trabalhando quando foi abordada por dois criminosos armados.

Foto: Arquivo O Dia

Populares que presenciaram o ocorrido informaram à Polícia Civil que o entregador tentou reagir ao assalto e foi alvejado com vários disparos. Antônio Filho veio a óbito ainda no local do crime.

Os assaltantes fugiram levando a motocicleta da vítima e até o momento não foram localizados.

Uma arma de fogo foi encontrada pela polícia próximo ao corpo da vítima. A investigação deverá determinar se a arma estava em posse do entregador ou foi deixada pelos assaltantes.

O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao IML de Timon. O caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios do município.