Timon: Homem é eletrocutado após tocar estrutura de metal em fio de alta tensão

Um homem foi eletrocutado após tocar um fio de alta tensão no final da manhã desta terça-feira (27), no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon. A informação foi confirmada pelo 11º Batalhão da Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros de Timon.

Foto: Reprodução

O homem estava no segundo andar de um imóvel em construção e teria tocado, por acidente, uma estrutura de metal em um fio de alta tensão.

Imagens gravadas por populares mostram a vítima no segundo andar do imóvel ainda segurando a estrutura de metal após sofrer a descarga elétrica.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados e ainda no estão no local.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde ou a identidade da vítima.

Aguarde mais informações.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no