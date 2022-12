Homem é perseguido e morto a tiros na porta de casa na Vila Irmã Dulce

Um homem identificado como James Ribeiro da Silva de Oliveira Ferreira, conhecido como “Bobô”, foi assassinado por volta das 09h da manhã desta terça-feira (27) na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. O crime aconteceu na rua da casa da vítima. Policiais militares do 17º BPM estiveram no local acionados por populares, que informaram terem ouvido barulhos de tiros. Ao chegarem à cena do crime, encontraram James já sem vida.





James Oliveira foi assassinado na porta de casa - Foto: Reprodução/Whatsapp

Segundo a polícia, James era morador da Vila Irmã Dulce e foi perseguido pelos suspeitos até chegar à porta de casa. Ele teria sido atingido por um primeiro tiro, correu em direção à própria residência, mas tropeçou e caiu ferido. Os criminosos ainda se aproximaram com ele já no chão e atiraram mais uma vez para, de acordo com a PM, terem certeza de que ele havia morrido.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Conforme informou o chefe de investigação do 23º Distrito Policial, Antônio Carlos, a vítima não tinha nenhuma passagem anterior pela polícia, mas seria usuário de entorpecentes. Pelas características, a polícia acredita que o crime tenha se tratado de um acerto de contas. “Só a investigação vai poder dizer a dinâmica do homicídio e o que motivou. Estamos colhendo as primeiras informações para tentar entender o que aconteceu e como”, explicou.

A PM acionou a perícia do Departamento de Homicídios (DHPP) e o IML para fazer a perícia e remover o corpo. Guarnições do 17º BPM fizeram diligências na região da Vila Irmã Dulce, mas até o momento ninguém foi preso.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV