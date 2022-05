Homem é assassinado ao lado do quartel dos Bombeiros de Timon

Um homem identificado pelas iniciais F dos S.D foi assassinado a tiros ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros de Timon na noite desta quarta-feira (27). O fato ocorreu no Residencial Reserva das Flores. De acordo com o relatório de ocorrência do 11º BPM, o corpo foi localizado por populares em frente a uma borracharia.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais militares estiveram no local para fazer o isolamento da área e resguardar a realização da perícia pela Delegacia de Homicídios. A PM não soube informar as motivações do crime nem quem seriam os autores. Quando os populares localizaram o corpo, F dos S.D já estava sem vida, mas, segundo a polícia, nada de valor material chegou a ser levado da vítima.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Guarnições do 11º BPM fizeram diligências pela região do Residencial Reserva das Flores, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita.

