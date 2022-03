Timon: jovem é morto a tiros na Avenida Presidente Médici

Um jovem, que ainda não foi identificado, foi executado a tiros na tarde deste sábado (12), na Avenida Presidente Médici, próximo ao 1º Distrito Policial de Timon.

Segundo o 11º Batalhão da PM, que esteve no local, os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. A vítima foi morta com tiros na cabeça e, no momento, não se sabe a motivação do crime.



(Foto: Divulgação/Whatsapp)

Testemunhas presentes no local, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) mas o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.



O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Timon.



