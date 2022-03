Morador de rua é assassinado a tiros na Zona Sul de Teresina

Um morador da rua – ainda não identificado – foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (11) na Avenida Henry Wall de Carvalho, na Zona Sul de Teresina. Testemunhas ouviram tiros e dizem que o homem foi assassinado.



Segundo o 6º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi abordada por um homem de bicicleta, que a abordou e efetuou diversas vezes. Na sequência, fugiu em sentindo ignorado.

Foto Ilustrativa: Jailson Soares/ODIA

Pessoas que estavam em um posto de combustível ao lado do local onde o foi assassinato dizem ter ouvido pelo menos três tiros.

A polícia ainda não tem pistas do assassino. Os peritos vão tentar identificar pelas digitais o nome e a família do morador de rua. A PM segue em diligências para prender o suspeito do crime. A Polícia Civil vai investigar o caso.

