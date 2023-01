Jovem integrante do PCC é morto por membros de facção rival em Timon

Um jovem de 19 anos, conhecido como “Fransquinho”, foi morto com pelo menos seis tiros na tarde desta sexta (20), em Timon (MA). A vítima era membro do PCC e foi executada por integrantes de uma facção rival.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com informações do 11º Batalhão de Polícia Militar, tudo indica que “Fransquinho” foi perseguido e morto. A sua motocicleta, no entanto, ficou no local.

O jovem já era conhecido da justiça, pois quando era menor de idade chegou a cometer um homicídio. Ele já havia sido internado várias vezes em São Luiz no Centro Educacional Masculino.

A Polícia Civil esteve presente no local para colher as informações do crime e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

