Homem é assassinado com três tiros na frente do irmão em bar na Vila Irmã Dulce

Um homem de 29 anos identificado como Alisson Bento da Silva foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (20), em um bar localizado na avenida principal da Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina.

A vítima se encontrava junto de seu irmão sentado na mesa do bar, quando foi surpreendido por indivíduos que chegaram em um veículo.

Homem de 29 anis foi morto a tiros em bar na Vila Irmã Dulce (Foto: Arquivo O DIA)

Alisson foi executado com três tiros, sendo dois na cabeça, e morreu ainda no local. Já seu irmão conseguiu fugir e não foi alvejado. De acordo com informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, a vítima não tinha passagens pela Justiça e trabalhava fazendo bicos para “sustentar o vício em bebida alcoólica”.

A polícia destacou que, minutos antes, outro homem foi alvejado pelos criminosos que tiraram a vida de Alisson. Ele foi encaminhado ao HUT e ainda não se sabe a relação entre ambos os crimes.

Homem não identificado também foi baleado por criminosos (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve presente no local e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Francisco Filho/ O DIA TV