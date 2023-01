Facção mata dois homens por engano em Piripiri

Uma organização criminosa é apontada de patrocinar a execução de dois homens em dezembro do ano passado em Piripiri, no Norte do Piauí. As vítimas trafegavam em uma moto em uma rua da cidade quando foram perseguidos e mortos com vários disparos de arma de fogo. A investigação da Polícia Civil descobriu que os jovens foram mortos por engano.

LEIA TAMBÉM: Segurança vai investigar suposto vídeo de facção com ameaça a policiais

Acusados de matar pai e filho são presos durante operação em Piripiri



O inquérito policial concluiu que os dois homens não possuíam relação com crimes na região e foram confundidos com os verdadeiros alvos da organização criminosa. Nesta sexta-feira (20), a Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) cumpriu cinco mandados de prisão de suspeitos de envolvimento no duplo homicídio.

Foto: Reprodução / internet

“Demos cumprimento a sete mandados de prisão na cidade de Piripiri. Cinco dessas pessoas que foram presas preventivamente estão envolvidas em um crime de duplo homicídio que ocorreu no ano passado na cidade de Piripiri. As vítimas eram dois jovens que não tinham envolvimento com o crime e provavelmente foram mortos por engano”, disse Matheus Zanatta, superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

O delegado lembrou que o município recebe uma Força Tarefa da Segurança Pública com a integração de várias polícia para conter a atuação das fações criminosas que atuam na região. A cidade de Piripiri contabiliza 20 dias sem homicídios e sem registro de crimes violentos.

O DUPLO HOMICÍDIO

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 03 de dezembro de 2022. Foram mortos Daniel Rodrigues da Silva, 20 anos, e outro homem identificado apenas como Renan. A primeira vítima morreu no local do crime, enquanto o segundo ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles estavam em uma moto, foram perseguidos pelos criminosos em um carro e mortos a tiros.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no