Segurança vai investigar suposto vídeo de facção com ameaça a policiais

A Polícia Civil do Piauí está investigando um vídeo compartilhado em redes sociais onde vários policiais militares lotados no município de Piripiri aparecem supostamente “jurados” para morrer por uma organização criminosa. Para o comandante da Polícia Militar, coronel Scheiwann Lopes não é possível atestar a veracidade da informação, mas que somente a investigação da Polícia Civil poderá apontar.

“Esse vídeo está sendo investigado pela Polícia Civil. Primeiro, precisamos saber da veracidade daquilo, se é uma produção de uma facção ou é apenas alguma fake News. O que há de certo é que vamos endurecer ainda mais a criminalidade na cidade de Piripiri, assim como em todo o estado do Piauí. A redução dos crimes em Piripiri foi substancial em pouco tempo’, disse o coronel.

O município de Piripiri foi alvo de uma onda de crimes patrocinados por organizações criminosas, segundo as forças de segurança do Estado. A Polícia Civil apontou que houve uma migração de criminosos do litoral para a cidade. Desde o final do ano passado, uma Força Tarefa da Secretaria de Segurança realiza operações no município.

Delegacias especializadas

O coronel Scheiwann Lopes explicou que as delegacias especializadas para o combate das facções anunciadas pelo governador Rafael Fonteles terão o apoio da Polícia Militar para o enfrentamento da criminalidade nas regiões com os maiores índices de violência no Estado.

“As delegacias especializadas para combater o crime organizado terão o apoio dos Batalhões. Faremos uma regionalização das unidades da Polícia Civil e da Polícia Militar para trabalhar de forma integrada. Estamos apresentando para o secretário o planejamento operacional de prevenção e repressão”, disse.

O comandante defendeu que o confronto entre as facções têm somando negativamente para os números da segurança pública no Piauí, já que quase 90% dos crimes de homicídios no estado no ano passado vitimaram pessoas que possuíam envolvimento com o crime.

“A metade dos municípios que registraram homicídio pontuaram com até um caso. Se você pegar o ranking dos 12 primeiros municípios, eles concentram 85% dos homicídios. Dessas mortes, de 85% a 90% são de pessoas envolvidas com o mundo do crime, porque a morte do cidadão de bem conseguimos reduzir, os crimes de latrocínio.

