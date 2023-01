Acusados de matar pai e filho são presos durante operação em Piripiri

Três homens foram presos durante uma operação especial realizada nesta semana no município de Piripiri, no Norte do Piauí. Dois acusados respondem por um duplo homicídio, contra um pai e um filho, ocorrido no dia 30 de novembro do ano passado na região. O outro alvo da ação é suspeito de matar e carbonizar uma pessoa ainda não identificada em Brasileira, cidade vizinha.



Segundo a Secretaria de Segurança, a operação é comandada pela Superintendência de Operações Integradas, com apoio da Polícia Militar, Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP) e Polícia Civil.

“Desde a última quarta-feira (03), policiais da FEISP se deslocaram para região para presidir algumas investigações. Nesses primeiros três dias, conseguimos esclarecer um homicídios e outro duplo homicídio onde pai e filho foram mortos”, explicou delegado Matheus Zanatta, da Superintendência de Operações Integradas e Avaliação de Riscos.

Ainda segundo o delegado, um homem continua foragido. “Nas próximas semanas vamos continuar os trabalhos e devemos ficar por 30 dias na região, podendo, caso seja necessário, permanecermos por mais tempo”, concluiu Zanatta.

Os criminosos não tiveram as suas identidades reveladas.

Crimes

O duplo homicídio aconteceu no dia 30 de novembro de 2022. As investigações apontam que os criminosos tinham o pai como alvo, mas o filho dele, um adolescente de 14 anos, também foi baleado e morreu.

O outro alvo da ação é um homem suspeito de matar e carbonizar uma pessoa ainda não identificada em Brasileira. O corpo da vítima foi encontrado na última quarta-feira (4), em um terreno baldio no Centro da cidade.

