Timon: confusão em motociata termina em agressões; veja vídeo

Uma motociata realizada por candidatos às eleições do Maranhão terminou em uma confusão entre apoiadores e pessoas que passavam pelo local em um veículo. O caso foi registrado na tarde do último sábado (24), no bairro Cidade Nova, em Timon.



Um vídeo gravado pelos participantes da motociata mostra o momento em que o veículo colide com uma das motocicletas. Em seguida, os participantes começam uma discussão com o motorista e o passageiro do carro. Em poucos segundos, o bate-boca se transforma em agressões físicas.

Os apoiadores conseguem abrir uma das portas do veículo e começam a desferir socos e chutes contra o passageiro, que revida as agressões. Em determinado momento, o motorista do carro desce do veículo e é derrubado por um grupo de pessoas. A troca de agressões continua até que outras pessoas que participavam da motociata interveem e separam os envolvidos.

A reportagem do O DIA entrou em contato com a Polícia Militar de Timon, que informou que não foi acionada para atender a ocorrência e só tomou conhecimento do fato através das redes sociais. Os envolvidos na discussão não foram localizados para comentar o ocorrido.

