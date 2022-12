Agências dos Correios funcionam em horário diferenciado no Natal e Ano novo; confira

Neste fim de ano, as agências dos Correios terão o funcionamento diferenciado. De acordo com o órgão, entre os dias 19 e 23 de dezembro as agências irão funcionar normalmente em todo o país. No dia 24/12, véspera do feriado de Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados.

Na semana do dia 26 e 30 de dezembro, os Correios também irão funcionar em expediente normal, fechando no dia 31/12, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal. A partir do dia 02 de janeiro, o atendimento nas agências será retomado.

Além disso, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) funcionará normalmente no dia 24/12, das 8h às 14h. No dia 31/12, em função do recesso de final de ano, não haverá atendimento dos operadores, que será retomado no próximo dia útil.

Os canais de atendimento automatizados continuam funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Telefones: 0800 725 7282 / 0800 725 0100 / 3003 0100.

