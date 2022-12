Defensoria Pública funciona em regime de plantão durante fim de ano

A Defensoria Pública do Estado do Piauí funciona em regime de plantão no período de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023, que corresponde ao recesso natalino. A medida consta no Ato Normativo Nº 14, datado de 12 de dezembro de 2022 e assinado pelo Defensor Público Geral, Erisvaldo Marques dos Reis.



Segundo consta no Art. 2º do referido documento, durante o recesso de final de ano, compreendido de 20 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro do ano de 2023, a Defensoria Pública funcionará em regime de plantão.



A Instituição considera que, como nos anos anteriores, os serviços prestados durante o período não serão prejudicados, já que haverá escala de atendimento para a área fim.



Será ponto facultativo na Defensoria Pública do Estado do Piauí nos dias nos dias 24 e 31 de dezembro do corrente ano, antecedendo aos feriados de 25 de dezembro de 2022 e 1º de janeiro de 2023, salvo os Plantões Defensoriais.

As escalas podem ser conferidas no site da Defensoria Pública: www.defensoria.pi.def.br

