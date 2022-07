Clínica de estética: Como aumentar a demanda do seu negócio

As pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus próprios cuidados, especialmente com sua aparência. O mercado deste segmento tem crescido. Mas como tirar proveito do aumento da demanda em um mundo competitivo?

A forma como o serviço é apresentado ao público pode fazer toda a diferença. Mas afinal, as pessoas de sua cidade sabem as novidades de sua clínica de estética?

Tornar sua experiência de cliente conhecida é um dos principais fatores que fazem com que você venda mais serviços e tratamentos.

Se você estiver procurando formas de aumentar a demanda dos serviços, preparamos este artigo que lhe mostrará o que você precisa fazer para vender mais tratamentos em sua clínica e se posicionar para o mercado local.

Veja também: Após pandemia, empreendedoras negras buscam espaço no mercado piauiense.

Como aumentar a demanda de uma clínica de estética

É certo que o mercado tem grande potencial para captar a atenção dos clientes, e estas oportunidades podem ser descobertas através de pesquisas de mercado.

Algumas práticas utilizam os recursos dos principais canais de marketing digital para vender mais procedimentos em suas clínicas.

Destacamos os pontos que você não pode ignorar e começaremos a trabalhar neles o mais rápido possível.

Crie uma conta no Google Perfil da Empresa

Temos que começar com o básico, então começamos nossa lista com uma exigência para qualquer negócio: ter uma conta no Perfil da Empresa, antigo Google Meu Negócio.

A ferramenta torna fácil para as pessoas encontrar informações importantes sobre sua instituição. Por exemplo, se você tem uma clínica de estética em Pinheiros, tais como horários de funcionamento, endereços, site corporativo, números de telefone, entre outras informações.

Quando as pessoas procuram por sua empresa, é criado um campo personalizado que exibe todas as suas informações. O principal canal que os usuários encontrarão é este. Tem um enorme mercado para pessoas que não estão procurando por programas.

Não basta criar um perfil nesta ferramenta para aproveitar todo o potencial da Internet. A abordagem de envolver as pessoas através das mídias sociais é importante, como veremos a seguir.

Aproveite o poder das mídias sociais

O marketing digital é mais do que simplesmente ter uma conta comercial com uma empresa e fazer lançamentos. As possibilidades de trabalhar nas mídias sociais são muito maiores do que isso.

Você precisa pensar estrategicamente sobre como vender procedimentos adicionais em sua clínica através das mídias sociais.

O pensamento estratégico requer passar por uma série de etapas analíticas, desde o comportamento do usuário até formatos de conteúdo e ferramentas de publicidade patrocinadas.

Entender o comportamento do cliente

Como dissemos, é importante que esta análise seja feita corretamente. É importante que você entenda quais são os principais canais que seus clientes mais utilizam e qual é o conteúdo mais relevante.

Há pelo menos duas maneiras básicas de obter estes dados. Veremos a seguir:

Faça entrevista com seus clientes

Entreviste seus clientes para obter informações sobre a mídia que eles mais gostam e como eles alugam serviços.

Você receberá as informações iniciais para iniciar os testes. Escreva em diversos formatos para ver quais são os mais aceitos. A segunda fase do processo de implementação inclui estes testes como parte da estratégia de marketing de seu estúdio.

Crie valor para sua marca

Criar valor para sua marca é o que você deveria estar fazendo.

Você tem que mostrar nos bastidores como o procedimento é realizado, quem é responsável pela satisfação do cliente, e outras informações que iluminam sua clínica.

Como as pessoas tendem a confiar mais nas pessoas do que nas marcas, este tipo de conteúdo mostrará mais credibilidade e confiança para os clientes potenciais.

Crie um bom conteúdo

Há uma boa chance de que mais e mais conteúdo venha a aparecer nas mídias sociais e também em seu site.

Há uma série de ferramentas disponíveis hoje na Internet para criação de conteúdo. A variedade de conteúdo tornará as mídias sociais mais envolventes, mais propensas a envolver os seguidores e mais capazes de atrair a atenção de clientes potenciais.

Exibe os resultados com cuidado

Vender mais tratamentos em uma clínica estética depende da entrega de resultados e da apresentação de resultados ao público.

Entretanto, tenha cuidado ao utilizar certos casos para ganhar visibilidade comercial. Mesmo se você não mostrar quais ações foram tomadas (já que são detalhes do seu serviço), você pode mostrar a satisfação do cliente, pedindo um depoimento.

Este trabalho pode mostrar ao público que sua clínica de estética é confiável e eficiente.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no