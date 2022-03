Gasolina no Piauí pode chegar a R$ 8 após anúncio de novo reajuste pela Petrobras

A Petrobras anunciou, na manhã desta quinta-feira (10), um novo reajuste nos preços da gasolina e do diesel. Esse é o primeiro reajuste após quase dois meses de valores congelados nas refinarias. Com o aumento, o preço da gasolina no Piauí pode chegar a R$ 8,00.

Em Teresina, Procon faz fiscalização em postos após aumento no preço do combustível

Apesar de mais cara, gasolina é mais vantajosa que etanol em Teresina; veja cálculos



A partir de amanhã (11), a gasolina será vendida pela Petrobras para as distribuidoras por R$ 3,86 por litro. O valor atual é de R$ 3,25, o que representa uma alta de 18,8%. Já o diesel passará a ser vendido de R$ 3,61 por R$ 4,51 por litro, um aumento de 24,9%.

A Petrobras alegou que "apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia", a empresa decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo.

GLP

O anúncio da Petrobras também informa o reajuste de 16,1% no preço médio do GLP. De acordo com a empresa, o preço do gás passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg.

Gasolina mais cara do Nordeste

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, um levantamento feito entre os dias 27 de fevereiro e 05 de março aponta que, neste período, a gasolina comum foi vendida em Teresina pelo valor mínimo de R$ 6,68 e máximo de R$ 7,29. Para se ter uma ideia da escalada de preços, em fevereiro do ano passado, a gasolina comum no Piauí atingiu pela primeira vez o valor de R$ 5,00.

Atualmente, na capital piauiense, o valor médio da gasolina comum para o consumidor final é de R$ 7,127. Com isso, Teresina continua sendo a capital com a gasolina mais cara do Nordeste. Em Salvador, segundo lugar no ranking da região, o preço médio da gasolina é de R$ 6,958. Veja o ranking:

A reportagem do O DIA entrou em contato com o Sindicato dos donos de Postos de Combustíveis do Piauí (Sindipostos), mas as ligações não foram atendidas.



