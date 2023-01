Lula decreta intervenção federal na segurança do Distrito Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal no início da noite deste domingo (8). A medida foi adotada para conter os atos de vandalismo praticados por bolsonaristas radicais. Os manifestantes depredaram as sedes dos Três Poderes neste domingo.

No decreto, o presidente nomeou Ricardo Garcia Cappelli como novo responsável pela segurança pública no DF. Cappelli foi empossado no início do governo como secretário-executivo do Ministério da Justiça. Lula assinou o decreto durante visita que realizava no município de Araraquara, no interior de São Paulo, para visitar locais atingidos por fortes chuvas.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou neste domingo (8) a imediata abertura de inquérito criminal para responsabilizar os envolvidos na invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília.

Uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que Aras acompanha com "preocupação os atos de vandalismo a edifícios públicos que ocorrem em Brasília", “mantém contato permanente com as autoridades e tem adotado as iniciativas que competem à instituição para impedir a sequência de atos de violência", informou.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil





GOVERNADORES OFERECEM AJUDA

O Fórum Nacional de Governadores ofereceu o envio de policiais para ajudar na recuperação da segurança na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. A entidade fez uma reunião de emergência na tarde de hoje (8), após extremistas invadirem as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para pedir a anulação das últimas eleições presidenciais.

O encontro reuniu tanto governadores como secretários estaduais de Segurança Pública. O Fórum Nacional de Governadores também emitiu uma nota de repúdio aos atos antidemocráticos na área central de Brasília.

Agência Brasil