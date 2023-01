Rafael Fonteles determina reforço na segurança das sedes dos Poderes Estaduais

Com a invasão das sedes do Três Poderes neste domingo (8) por bolsonaristas radicais, em Brasília, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, determinou o reforço na segurança dos prédios dos Poderes Estaduais para evitar qualquer tentativa de manifestantes locais. A determinação envolve o Palácio de Karnak, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça.

“O Governo do Piauí, se necessário, está à plena disposição do Governo Federal para ajudar na retomada da ordem e da normalidade democrática. Determinamos ainda substancial reforço policial nas sedes dos Poderes Estaduais nesse domingo”, escreveu no twitter.

Rafael Fonteles repudiou os atos que classificou como atos antidemocráticos de ataque às maiores Instituições do Brasil. O chefe do Executivo Estadual disse ainda que a Secretaria de Segurança do Piauí deverá apurar a participação de piauienses que deixaram o estado para participar das invasões.

“Determinei ao Secretário de Segurança do Estado do Piauí para auxiliar o Ministério da Justiça na apuração de eventual participação de piauienses que se deslocaram para participar de atos terroristas no Distrito Federal”, afirmou.

