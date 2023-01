Presidente Lula e Janja vão ao velório de Pelé em Santos; corpo segue em cortejo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira (3), para participar do velório do Rei do Futebol, Pelé , que está sendo realizado na Vila Belmiro. A primeira-dama Janja Silva acompanhou presidente durante o velório.

“O adeus ao rei. Descanse em paz, Pelé”, postou Lula em uma rede social. Nas fotos, Lula abraça parentes do Rei, como o filho Edinho, e participou de momentos de oração com os familiares e religiosos que celebravam o momento.

Após participar de diversas reuniões em Brasília na segunda-feira (2), Lula foi para a capital paulista de avião e pousou no Aeroporto de Congonhas e depois voou de helicóptero para Santos, onde pousou no estádio da Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista, que fica próximo à Vila.

Após o velório, será realizado um cortejo pelas ruas de Santos, que passará pela Avenida Coronel Joaquim Montenegro (conhecida como Canal 6), onde vive a mãe de Pelé, Celeste Arantes, que completou 100 anos no último dia 20 de novembro. De lá, o corpo do camisa 10 será levado à Memorial Necrópole Ecumênica, para sepultamento às 12h, em cerimônia restrita aos familiares.

