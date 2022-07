Vacinação de crianças de 3 a 5 anos com Coronavac não tem data para começar, diz Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta semana a primeira vacina contra Covid para crianças de 3 a 5 anos, a Coronavac, mas isso não significa que a aplicação irá começar de forma imediata. Uma câmara técnica convocada pelo Ministério da Saúde irá avaliar nesta sexta-feira (15) o uso do imunizante nas novas faixas etárias.

A expectativa é pela recomendação, mas só a partir daí o governo federal deve incorporar e atualizar o calendário nacional e organizar a distribuição de remessas. Estados como São Paulo, Rio e Mato Grosso do Sul, aguardam orientação do governo federal para ampliar a vacinação. Outros locais, enquanto isso, organizam as doses em estoque e se mobilizam para eventualmente antecipar a imunização.

A capital carioca já fez isso: começa a vacinar o público de 4 anos já nesta sexta. O Espírito Santo, por sua vez, informou que há vacinas suficientes para iniciar a imunização de mais faixas, mas decidiu esperar a decisão do Ministério da Saúde. "Não tenho dúvidas de que a recomendação sairá", diz o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri.

Integrante da câmara técnica, ele disse que a reunião para definir a aplicação da Coronovac na faixa entre 3 a 5 anos está marcada para as 14h de hoje e é um trâmite usual após o registro no País. "O ministério tem que fazer um levantamento das doses disponíveis ainda no País de Coronovac", afirma ele, que estima que o grupo de 3 a 4 anos corresponde a cerca de 5 milhões de crianças. "Portanto, pouco mais de 10 milhões de doses, 11 milhões de doses (devem ser ofertadas), já que são duas doses para cada um.

