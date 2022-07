Teresina: confira cronograma de vacinação para o final de semana; agendamento começa hoje

A partir das 18 horas desta quinta-feira (14), o site da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina estará aberto para agendamento para a vacina da Covid-19. A dose de reforço será voltada para a população de 12 anos ou mais. O cronograma de vacinação se estende até a próxima semana.



No sábado (16) tem vacinação, sem agendamento, no Teresina Shopping, edifício garagem – estacionamento G3, para população em geral de 12 anos ou mais, primeiras, segundas e doses de reforço.



As crianças de 5 a 11 anos poderão ser vacinadas também no sábado (16) no Hospital Universitário e nas Unidades Básicas de Saúde (Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença). As UBS citadas também abrirão no domingo (17) para vacinar as crianças.



Os órgãos de saúde chamam atenção da população para a importância da vacinação, tanto para as primeiras doses como as segundas e doses de reforço. Segundo as informações divulgadas no boletim pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi), refere à 27ª semana epidemiológica, que foi de 03 a 09 de julho, o Piauí teve um aumento de 200% no número de óbitos em decorrência da Covid-19 .



