Óbitos por covid-19 no Piauí aumentam 200% e Saúde faz alerta

Os óbitos decorrentes da covid-19 no Piauí tiveram um aumento de 200% nos últimos sete dias. A informação consta no boletim divulgado nesta quarta-feira (13) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi). Os dados se referem à 27ª semana epidemiológica que foi de 03 a 09 de julho.



Conforme o boletim, a média móvel de óbitos por covid-19 saltou de 1 na semana anterior para 3 na última semana. Os casos também tiveram aumento de 18% passando da média móvel de 338 para 477 nos últimos sete dias. Durante toda a semana foram confirmados 4.394 casos de contaminação pelo coronavírus e 30 mortes decorrentes da doença.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outro indicador que também subiu e gerou alerta nas autoridades de saúde foi a taxa de transmissibilidade do vírus, que passou de 1,19 para 1,54. Isso se reflete não só no aumento de casos, mas também na busca por atendimento nos hospitais. A Sesapi aponta que a ocupação de leitos clínicos com pacientes internados com covid saiu de 104 para 147 em uma semana e as Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) ocupadas subiram de 17 para 36.

No momento, o único dado relacionado à covid-19 que apresenta queda no Piauí é o de ocupação de leitos de estabilização, que saíram de 7 para 6.

A Sesapi reforça o pedido para que as pessoas procurem se vacinar contra a covid e completar seus esquemas vacinais com as doses que ainda faltam. “Nós pedimos ao povo do Piauí que procure os postos de saúde de seus municípios e tomem suas vacinas. Pedimos que as pessoas voltem para receber as suas doses de reforço e que também cumpram as medidas de prevenção da doença. A vacina é fundamental para evitarmos as complicações do vírus”, destacou o secretário de Saúde do Piauí, Neris Júnior.

Calendário de vacinação

Aqui no Piauí, a vacinação contra a covid-19 está direcionada a toda a população acima de 5 anos. Para aqueles maiores de 12 anos, a vacina já está disponível também com as doses de reforço que devem ser tomadas quatro meses após a segunda dose. Para os maiores de 18 anos, a segunda dose de reforço também está liberada e deve ser aplicada quatro meses após a primeira dose de reforço.

Com informações da Sesapi