Piauí: Maio teve o menor número de casos e óbitos por covid desde o início da pandemia

Os dados do painel epidemiológico da covid-19 disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) apontam para um cenário favorável da pandemia no Piauí. Com 67 casos e sete óbitos, o mês de maio registrou os menores números da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.



Para se ter uma ideia da redução expressiva no número de casos e óbitos, em maio do ano passado, no pico da segunda onda da covid no Brasil, o Piauí chegou a registrar 764 mortes e 32.888 casos confirmados. Ou seja, naquele mês, em apenas um dia, eram registradas mais mortes e casos do que foi registrado durante todo o último mês de maio.

Em dois anos de pandemia, o número de casos e mortes registrados nos últimos dias só não é menor do que o número contabilizado durante março de 2020, mês que marcou a chegada do novo coronavírus no Brasil, quando quatro pessoas perderam a vida para a doença e 18 casos haviam sido confirmados no estado.

O reflexo dessa redução expressiva dos índices da covid pode ser vista através da taxa de ocupação de leitos na rede hospitalar do Piauí. Segundo a Sesapi, quase 90% dos leitos clínicos e 61,8% dos leitos de UTI estão vagos no estado.

COE se reúne para discutir sobre o uso da máscara em Teresina

O Comitê de Operações Emergenciais (COE) Municipal vai se reunir nesta sexta-feira (03) para discutir sobre o uso da máscara em Teresina. Na reunião, representantes da Fundação Municipal de Saúde (FMS), cientistas e médicos especialistas vão analisar a atual situação da pandemia na capital e tratar sobre a recomendação de retorno do uso de máscara em ambientes fechados. Recentemente, o Estado de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscara em locais fechados e o Rio de Janeiro tornou novamente obrigatório usar máscara nas universidades.

