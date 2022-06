COE se reúne para discutir uso de máscara em locais fechados em Teresina

O Comitê de Operações Emergenciais (COE) Municipal vai se reunir nesta sexta-feira (03) para discutir sobre o uso da máscara em Teresina. Na reunião, representantes da Fundação Municipal de Saúde (FMS), cientistas e médicos especialistas vão analisar a atual situação da pandemia na capital e tratar sobre a recomendação de retorno do uso de máscara em ambientes fechados. Recentemente, o Estado de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscara em locais fechados e o Rio de Janeiro tornou novamente obrigatório usar máscara nas universidades.



O presidente da FMS, médico Gilberto Albuquerque, lembra que para evitar que a máscara volte a ser recomendada em locais fechados em Teresina é preciso garantir uma boa cobertura vacinal com as doses de reforço. “É necessário fazer o reforço. A primeira dose imuniza, a segunda dose imuniza mais, a terceira também e a quarta dose é uma segurança a mais. Reitero que a vacinação de reforço é uma medida a mais que evita complicações da covid. Vamos aproveitar que as vacinas estão disponíveis”, disse Gilberto Albuquerque.



Teresina está disponibilizando as doses de reforço para pessoas a partir de 12 anos e neste final de semana terá pontos de vacinação em toda a cidade. São sete locais no sábado (04) e cinco no domingo (05) que estarão imunizando contra a covid-19, influenza, sarampo e outras doenças.

Durante o sábado (04), das 9h às 17h, a FMS mantém um posto no Teresina Shopping. O local será destinado para adolescentes e adultos que precisam receber a vacina da covid-19, sendo primeira, segunda e terceira dose (para pessoas a partir dos 12 anos), além do primeiro e segundo reforço (para pessoas de 18 anos e mais). Além disso, será ofertada a vacina da gripe para todos os grupos prioritários que têm direito ao imunizante.



Outro local disponível no sábado (04) será o Hospital Universitário, que recebe crianças de cinco a 11 anos de idade para a vacinação contra a covid. Assim como no Teresina Shopping, o horário de funcionamento da sala é das 9h às 17h.

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Grupos profissionais com direito à vacina da gripe devem apresentar um documento que comprove seu vínculo profissional, e pessoas com comorbidades devem apresentar um laudo médico comprovando sua condição. “Lembramos ainda que, no caso das crianças e adolescentes, eles devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, manifestando sua concordância com a vacinação”, ressalta Emanuelle Dias, coordenadora de imunização em Teresina.

