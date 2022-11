Teresinenses comemoram vitória do Brasil contra a Sérvia em estreia na Copa do Mundo

Em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira não decepcionou seus torcedores: Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 durante partida realizada nesta quinta-feira (24). O time brasileiro começou em ritmo lento, mas surpreendeu no segundo tempo, quando Richarlison, em seu primeiro jogo no Mundial, fez os dois gols da vitória.

(Foto: Divulgação/FIFA)

Em Teresina, torcedores se reuniram em diversos locais da cidade para assistir à partida e comemoram, felizes, a vitória da seleção. Um dos pontos de encontro foi a Rua da Copa, onde moradores no bairro Dirceu, zona Sudeste da capital, gastaram mais de R$ 10 mil com a decoração.





(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Confiantes que o Hexa está mais perto do que longe, os teresinenses já aguardam ansiosos o próximo jogo da seleção que será contra a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h.

