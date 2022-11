Teresinenses se reúnem na Rua da Copa para assistir a estreia do Brasil

A Copa do Mundo é sempre um momento muito aguardado pelos brasileiros, que aproveitam a época para reunir os amigos e familiares e assistir aos jogos. Nesta quinta (24), o Brasil entra em campo contra a Sérvia na primeira partida da seleção brasileira pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. A estreia da seleção é esperada por milhares de torcedores em Teresina. Na capital, os torcedores se reúnem na Rua Juiz Hemiliano Paes Landim, a famosa Rua da Copa, localizada na zona Sudeste de Teresina.

Em confraternização, os teresinenses chegaram cedo para assistir ao jogo e acreditam que, na partida de hoje, o Brasil levará a vitória. “Eu vim da Santa Maria da Codipi para acompanhar o jogo e ficarei até o final da festa. A expectativa é grande e acredito que o placar será de 3x1”, afirma Francisca Morais, que foi assistir ao jogo na Rua da Copa acompanhada de sua neta.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

No local, comerciantes e ambulantes aproveitam para fazer vendas: tem food truck de cachorro quente, barraquinha com creme de galinha, cerveja gelada e até algodão doce. “Mal começou o jogo e eu já vendi quase tudo”, diz a vendedora Jaqueline Matos.

Já o ambulante Joziran Vieira demonstrou estar bastante animado e aposta em Daniel Alves para o gol da vitória. “Aqui está muito animado e vamos fazer o Hexa. Vai ser 3x1, Daniel Alves tem que marcar”, disse.





A confraternização acaba atraindo até mesmo pessoas de outros estados, como é o caso de Girlene Matos, que veio de São Luís, no Maranhão. “Vim assistir o jogo com a minha família e participar dessa festa. Aposto que o placar será 4x1, estamos confiantes que o Hexa vem”, disse a torcedora.

A Rua da Copa foi interditada pela prefeitura para que pudesse ocorrer o evento e conta com segurança por parte da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, além de agentes da Strans.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Outros pontos de encontro

Em Teresina, os torcedores também estão optando em assistir ao jogo nos shoppings da cidade, além de ter a opção de acompanhar a partida na Ponte Estaiada, onde a prefeitura disponibilizou um telão para a transmissão. Além disso, atrações musicais irão se apresentar no local após o término do jogo

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no