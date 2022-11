Para fechar ruas durante jogos da Copa, é preciso solicitar junto à prefeitura, diz Strans

A Copa do Mundo do Catar teve início há três dias e a animação já vem tomando conta dos brasileiros. No país, é tradição decorar as ruas, pintar as paredes e calçadas, e juntar toda a família e amigos para assistir aos jogos. Além disso, também é possível solicitar o fechamento parcial ou total das ruas para reunir os torcedores mediante autorização da prefeitura da cidade.



Em Teresina, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) explica que é preciso procurar os órgãos responsáveis com antecedência, uma vez que o processo de liberação leva de 7 a 10 dias.

“Quem tiver interesse deve procurar a SAAD ou a própria Strans para dar entrada ao protocolo. Depois disso, será enviado à Secretaria de Meio Ambiente e assim começa a ser feito todo o processo legal”, afirma a Strans.



O órgão destaca que existem critérios a serem levados em consideração pela prefeitura: não é permitido fechar ruas ou avenidas que tenham grande movimentação de pessoas e fluxo de carros, como a Avenida Miguel Rosa ou Frei Serafim, no Centro de Teresina.



“Fica inviável fecharmos vias de muito fluxo. Aquelas que passam ônibus também precisam de prévia autorização da diretoria de transporte público. Nós analisamos e vemos a possibilidade de fechar a via e criar rotas alternativas”, conclui.



