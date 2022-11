Ponte Estaiada terá telão para torcedores acompanharem jogo do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira (24) na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Os torcedores poderão acompanhar a partida do Brasil contra a Sérvia na Ponte Estaiada, zona Leste de Teresina, onde será montado um espaço com telões para transmissão da partida. Além disso, atrações musicais irão se apresentar no local após o término do jogo. A animação fica por conta de Marquinhos Pajeú e Banda.



A estrutura estará do lado direito da Ponte, onde funciona o estacionamento do local. O evento é organizado através da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Fundação Cultural Monsenhor Chaves (FMC) e Saad Leste.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Os teresinenses terão um local confortável, com toda a estrutura necessária para acompanharem os jogos do Brasil. Sabemos que o futebol, principalmente na Copa do Mundo, aflora o sentimento dos brasileiros e por isso vamos oferecer um evento festivo e seguro para que o povo possa vibrar com a seleção brasileira”, destacou o secretário de comunicação, Lucas Pereira.



O presidente da FMC, Ênio Portela, aponta a importância de oferecer um espaço adequado para que a população possa se reunir nesse momento festivo.



“Estamos muito felizes em oportunizar um evento como esse para o povo de Teresina. A cultura do futebol é muito forte em todo o país e aqui não é diferente. A Copa do Mundo é um momento de confraternização, e por isso o nosso prefeito achou primordial oferecer um espaço para que os teresinenses se reúnam e festejem com a nossa seleção”, ressaltou.



Com informações da PMT