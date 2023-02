UESPI divulga oportunidade de estágio no Japão; saiba quem pode participar

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por meio da Coordenação de Relações Internacionais (CRI), está oferecendo aos estudantes de bacharelado e pós-graduação em Ciências da Computação, uma oportunidade de estágio internacional na cidade de Keihanna, no Japão.

As vagas são ofertadas pelo setor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Embaixada do Brasil em Tóquio, juntamente com a “Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR)”. O estágio deve ter duração de 6 a 12 meses.

De acordo com o Prof. Dr. Orlando Berti, diretor de Relações Internacionais, essa é uma excelente oportunidade para os estudantes. “Recentemente tivemos uma oportunidade de estágio da Suiçae nos próximos dias nós teremos outra chance de estágio internacional, ou seja, mostra que nós estamos tendo uma série de oportunidades de intercâmbios para o nosso alunato, para que ele possa fazer atividades fora do país, com bolsas totalmente pagas”, afirma o professor



(Foto: Reprodução/ATR)

A inscrição será realizada pela própria Coordenação de Relações Internacionais, no qual os alunos interessados do curso de Ciências da Computação deverão enviar os documentos (currículo, o histórico, cartas de recomendação, e carta descritiva com experiências e habilidades) para a inscrição, no e-mail da Coordenação de Relações Internacionais ([email protected]).

Os alunos deverão enviar toda a documentação em língua inglesa e o CRI irá encaminhar as inscrições para o departamento responsável. Os documentos devem ser enviados em um único PDF, até às 12h00 do dia 10/02/2023. Apenas o histórico deve ser enviado de forma separada e em português.

Requisitos

O candidato deve ter bom conhecimento de programação (sabendo lidar com ferramentas como Matlab, Python, R,c/c++) e ter conhecimento de pré-processamento fMRI. Técnicas de análise de dados, estatísticas, e/ou modelação computacional não são requisitos, porém serão diferenciais. Não é requisitado o conhecimento da língua japonesa.

Para mais informações, clique aqui.



O que é ATR?

O ATR é o Instituto central da cidade de Keihanna, na região de Kansai. Lá é promovido pesquisas pioneiras e inovativas em informação e em campos da comunicação com colaboração global de indústrias, instituições acadêmicas e o governo. Pesquisas notórias têm sido continuamente produzidas em campos como o da neurociência computacional, interação homem-robô, wireless e comunicação, assim como outras ciências.

O ATR tem o planejamento de construir e desenvolver um ecossistema global inovador na cidade de Keihanna, e está trabalhando para comercializar resultados de pesquisas.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da UESPI