UESPI lança edital com mais de mil vagas para cursos de cinco idiomas em Teresina

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI) lançou, nesta segunda-feira (6), o edital para cursos de línguas em Teresina. Serão disponibilizadas 1.130 vagas que contemplam alunos, técnicos, professores e pessoas externas à comunidade acadêmica.

(Foto: Reprodução/Uespi)

De acordo com o diretor do Departamento de Línguas da universidade, professor Josinaldo Oliveira, as vagas serão distribuídas em 39 cursos de cinco diferentes idiomas: espanhol, inglês, libras, francês e português.

“Essa tem o intuito de abrir oportunidades e melhorarmos o conhecimento nas línguas diversas na nossa comunidade interna e externa”, disse o professor.

As inscrições têm início no dia 13 de fevereiro e seguem até o dia 24/02/23. Já o resultado dos candidatos classificados será divulgado no dia 1º de março por meio do site oficial da UESPI. Os cursos terão início a partir do dia 04 de março.

Com informações da UESPI