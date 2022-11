Enem 2022: professora dá dicas de como fazer uma boa redação

A poucos dias do início do Enem 2022, muitos candidatos estão ansiosos para saber qual será o tema da redação deste ano, uma das etapas de maior peso do exame. A professora de redação Débora Lívia explica que diversos critérios são avaliados no texto. Em entrevista ao O Dia TV, ela dá dicas de como fazer um bom texto e alcançar uma boa pontuação.

Primeiramente, a professora destaca que os aprendizados de toda uma vida serão avaliados. Não é preciso somente estudar, mas ler bons livros. “É importante que exista o incentivo à leitura nas redes públicas e privadas, pois as obras literárias têm a capacidade de nos ajudar a compreender o mundo e o seu funcionamento, além de ser uma ótima ferramenta na hora da redação porque constitui um repertório cultural na hora da escrita”, explica. (Foto: Pexels) Débora Lívia acrescenta que as referências podem vir de músicas, livros, filmes e séries que tenham a ver com o tema proposto. Além disso, o próprio exame traz textos motivados para que os candidatos possam compreender o tema. “O Enem espera que você tenha pelo menos dois repertórios. Então tem informações que você mobiliza dentro do texto para legitimar sua fala, sejam citações diretas ou indiretas de pessoas que têm um domínio em determinada área do conhecimento. Isso é indispensável para a construção da narrativa”, afirma. Segundo a docente, existe ainda outro critério indispensável para a redação: a ortografia. “Costumo dizer que a gramática não faz o gênio. Isso significa que ser bom em gramática e conhecer todas regras de ortografia não é suficiente para produção de bons textos. Mas, é indispensável, porque se não domino a acentuação e pontuação, eu não vou conseguir comunicar bem aquilo que quero transmitir”, ressalta. Veja mais: Operação Enem 2022 no Piauí contará com 630 policiais Na redação, são avaliados cinco tipos de competências: A primeira avalia a questão técnica, ou seja, a acentuação, pontuação e ortografia. Já na competência dois, será avaliado o uso das referências e citações. A competência três, por sua vez, avalia a estrutura do texto. Isso significa que a banca irá examinar se o candidato conseguiu estabelecer uma construção da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. A penúltima competência avalia o uso de conetivos e ligação entre os parágrafos. E, por fim, a quinta competência examina a conclusão que o estudante deu para o problema proposto em seu texto. “A língua copia a vida. Sempre tranquilizo meus alunos dizendo que o que eles irão fazer é o que já fazem todos os dias. Na redação, você apresenta uma tese e traz as justificativas para tentar convencer quem está lendo. Você traz uma opinião e vai sustentar apresentando argumentos que confirmem o que você disse”, conclui a professora.

