Operação Enem 2022 no Piauí contará com 630 policiais

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP) divulgou na manhã desta sexta-feira (11) como será a Operação Enem 2022. No Piauí, serão 630 policiais empregados na ação, que ficarão lotados nos 405 locais de prova durante os dois dias: 13 e 20 de novembro.



O secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, destacou que uma das principais preocupações é o fornecimento de energia, uma vez que em anos anteriores houveram episódios de falta de luz em alguns centros de aplicação.



“Estamos vendo os últimos ajustes e o que ainda é necessário com a empresa que fornece energia elétrica. Queremos que os locais de aplicação de prova não tenham problemas de continuidade nesse fornecimento, e, se houver queda de energia, que a empresa possa imediatamente estabelecer essa ordem”, disse.



Secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



A Secretaria de Segurança Pública fará a escolta das provas e está atuando, juntamente com os Correios, para garantir a segurança do processo seletivo. “O Centro Integrado de Comando e Controle será montado na sede da SSP para o acompanhamento real das ocorrências, envolvendo todas as instituições”, enfatizou o coronel Rubens.



O major Audivan, comandante da Força Tarefa, destacou como será a distribuição dos policiais. “Em cada local de prova contará com um policial, que ficará responsável por fazer rondas. Além disso, cada cidade terá um comandante. Do total de efetivos, 191 policiais atuarão em Teresina, com apoio de 58 viaturas, uma vez que a capital conta com 102 locais de provas. No interior, serão 33 viaturas, com 368 policiais, que irão atuar em 303 locais de prova”, disse.



Uma atenção maior será dada aos centros de aplicação de provas localizados na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por serem os locais com mais quantidade de candidatos.



A Polícia Federal também irá atuar na segurança do processo seletivo a fim de evitar fraudes. Se houver alguma ocorrência, a Polícia Militar poderá autuar o candidato em flagrante. Em Teresina e Parnaíba haverão policiais federais identificados e infiltrados à paisana.



A reunião contou com a presença de representantes dos Correios, da Polícia Federal, Polícia Civil, Equatorial e da Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Local de prova em Esperantina sobre alteração

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) chama atenção dos candidatos que farão o processo seletivo do Enem 2022 no município de Esperantina, no Piauí. O local de aplicação de provas sofreu alteração e os candidatos estão sendo comunicados da mudança.



Assim, os candidatos inscritos na Escola Municipal Professora Maria Pinheiro de Castro, em Esperantina, agora farão provas na Creche Vovô José Luís Pereira. O Centro já está organizado para receber os candidatos e as carteiras já foram alteradas. Quem, por ventura, comparecer ao local de prova antigo, haverá um veículo autorizado para fazer o deslocamento desses candidatos até o novo local de prova.



